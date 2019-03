Comunali 2019: Campo Progressista: “Primarie per decidere il candidato Sindaco di Sassari"

Il Coordinamento Provinciale di Sassari: “Apprezzamento per la scelta del sindaco Nicola Sanna di ritirare le proprie dimissioni”

Di: Antonio Caria

“Sostenere uniti la scelta del proprio candidato sindaco tramite un passaggio corale mediante primarie”. A chiederlo è il Coordinamento provinciale di Campo Progressista guidato da Gianfranco Satta alla coalizione di Centrosinistra in vista delle imminenti elezioni comunali di Sassari.

“Sassari, attraverso il voto nella recente tornata elettorale per le regionali, – si legge nel comunicato – ha dimostrato ancora una volta di credere nel centrosinistra e nei suo valori. Un patrimonio che dovrà essere difeso e reso ancor più coeso. A tal proposito, le prossime elezioni comunali rappresenteranno un’importante tappa di conferma e crescita per la coalizione. Un appuntamento – rimarca il Coordinamento provinciale di Campo Progressista – cruciale che costituirà un’occasione per porre un argine all’avanzamento di una destra populista più adatta agli slogan e a raccogliere un consenso generalizzato, piuttosto che tesa al reale benessere dei cittadini”.

“Le primarie, – aggiunge – grazie al coinvolgimento attivo della cittadinanza, andrebbero a rappresentare così un’importante segnale di unità e partecipazione, nonché ad assicurare un risultato finale a garanzia di scelta popolare, condivisa e democratica”.

Il loro apprezzamento è andato anche per la scelta del sindaco Nicola Sanna di ritirare le proprie dimissioni e portare a termine il mandato.