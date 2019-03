Manuel Alivesi (Forza Italia): “5 anni di amministrazione evanescente ed una città al collasso”

Il Consigliere comunale interviene sul ritiro delle dimissioni del Sindaco Nicola Sanna

Di: Antonio Caria

“Era nell’aria da qualche giorno il ripensamento del sindaco che, attanagliato dallo sconforto, dopo aver resistito per 5 lunghi e travagliati anni aveva deciso di rassegnare le sue “irrevocabili” dimissioni per poi, con assoluta indifferenza, ritirarle”.

Queste le parole pronunciate dal Consigliere comunale di Forza Italia al Comune di Sassari, Manuel Alivesi, in una nota stampa, sul ritiro delle dimissioni del Sindaco Nicola Sanna.

“Aveva rassegnato le dimissioni – prosegue Alivesi – prendendosela con i Sassaresi, incapaci, a suo dire, di “non averlo compreso” e di “non aver apprezzato il gran lavoro svolto a favore della Città”.

“A sentire queste considerazioni – aggiunge il Consigliere – è parso fin da subito l’assoluta mancanza di contatto con la Città da parte di un sindaco che ha perso completamente il controllo della situazione, incapace di rendersi conto dello stato di difficoltà di una Città completamente allo sbando”.

“Ancor piu evidenti – sottolinea nel comunicato – però le contraddizioni della dichiarazioni di Sindaco ed ex Assessore alla viabilità che annunciavano, il giorno dopo i verdetti delle Regionali, di aver lasciato una Città più ricca e carica di “nuovi progetti”, e qui ci domandiamo di quali progetti parlino ed a quale Città si riferiscano, non certo alla Città di Sassari, oppure alle decine di incompiute per le quali sarà complicato, molto complicato riuscire a risolvere i gravi danni generati in 5 anni di assoluto immobilismo, con la sola eccezione della mobilità, quella si, “ciclabile”.”

“Incomprensibili – a suo modo di vedere – poi le dichiarazioni relative alle motivazioni di revoca delle dimissioni, con le quali il Primo cittadino contraddice se stesso affermando di essere stato convinto “dall’affetto della Città” o ancor di più dalla “chiamata” del neo leader del PD Zingaretti”.

“Riecheggiano – dichiara ancora Alivesi – ancora nelle nostre orecchie le dichiarazioni di spavalderia del Sindaco i giorni successivi alle varie “Faradde” quando gli venne garbatamente chiesto se tutti i fischi non lo avessero convinto a pensare alle dimissioni, Lui replicava con un perentorio “per quale ragione mi dovrei dimettere ? per 4 fischi ?”…… evidentemente anche in quel caso il Sindaco Sanna avrà pensato che si trattassero di “fischi affettuosi”.”

“Oggi, come Consigliere Comunale, – conclude – resto preoccupato per una Città spogliata di progettualità, di risorse, di serietà ed anche di speranza che attende le prossime elezioni Comunali di maggio come una grande opportunità di cambiamento e per la quale tutto il Centro Destra dovrà farsi trovare pronto, facendo appello a tutti i Sassaresi desiderosi di impegnarsi verso una unica vocazione, ovvero quella di restituire a Sassari la sua veste di leader nel suo territorio”.