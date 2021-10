Vertice di centrodestra a Villa Grande: Berlusconi chiama a raccolta i suoi

Incontro nella nuova residenza romana del Cav. "Ho incontrato Salvini e la delegazione dei ministri di Forza Italia e della Lega"

Di: Redazione Sardegna Live

Vertice di centrodestra oggi a Villa Grande, la nuova residenza romana di Silvio Berlusconi.

"Ho incontrato Matteo Salvini e la delegazione dei ministri di Forza Italia e della Lega, con i quattro capigruppo - scrive su Facebook il Cav -. Ci siamo impegnati ad un maggiore coordinamento delle attività della delegazione al Governo e dei gruppi Parlamentari. Difenderemo il sistema elettorale maggioritario e chiederemo nella legge di Stabilità un impegno ulteriore a supporto delle partite Iva e di chi ha sofferto maggiormente in questi anni di pandemia. Gli incontri tra Lega e Forza Italia avranno cadenza periodica".

Un incontro chiarificatore, senza dubbio, anche alla luce delle recenti tensioni maturate all'interno della stessa Forza Italia per una mancanza di dialogo col leader denunciata dai ministri azzurri.

Mara Carfagna, ministro per il Sud, ha pubblicato la foto di gruppo della giornata commentando: "A Villa Grande a fianco del Presidente Berlusconi, che come sempre ha il nostro sostegno. Abbiamo ribadito che il Centrodestra appoggia con lealtà l’esecutivo Draghi e coltiva per il futuro una proposta di governo europeista, moderata, liberale e garantista".

La ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, fra le più critiche nei giorni scorsi, scrive: "Oggi a Villa Grande, un incontro molto positivo con il presidente Berlusconi, con ministri e capigruppo del centro-destra di Governo abbiamo concordato di rafforzare il coordinamento fra i nostri due partiti, sia a livello parlamentare che di delegazioni ministeriali. Il centro-destra cresce se rispetta, riconosce e valorizza le differenze: ognuno di noi può esercitare un ruolo importante per riportare la coalizione al governo del Paese e Forza Italia è un elemento essenziale di questa strategia".

"La nostra linea è chiara - conclude la Gelmini - ed è positivo che oggi il leader della Lega abbia confermato il sostegno al governo Draghi e l’impegno per la stabilità. Finito il pranzo di corsa al Consiglio dei Ministri, per approvare la legge di bilancio. Perché prima di tutto viene l’interesse del Paese".