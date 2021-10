Niente barelle su Volotea? Risponde l’assessore: “Servizi nel nuovo bando”

Il presidente della compagnia aerea: “Stiamo lavorando per risolvere tutti i problemi”

Di: Redazione Sardegna Live

Barelle a bordo, cani oltre gli otto chili e minori non accompagnati in volo. Saranno i punti chiave del nuovo bando della continuità territoriale da e per i tre scali della Sardegna che sta per essere emanato dalla Giunta regionale.

Lo ha anticipato l'assessore regionale ai Trasporti Giorgio Todde rispondendo alle polemiche sui costi sostenuti soprattutto per problemi legati alla salute dai passeggeri sardi. Tempi stretti per la nuova catta dei trasporti che determinerà l'assegnazione delle rotte.

"Ma ci siamo - ha detto Todde - c'è stata la conferenza di servizi, poi passaggio in giunta e in commissione e poi sarà pubblicato il bando". I nuovi servizi saranno inseriti nel bando o come obblighi o come premialità. "Nessun bando lì ha mai previsti prima - ha detto Todde - noi stiamo valutando come inserirli".

Anche Volotea è pronta ad andare incontro alle esigenze dei passeggeri sardi, ha detto il presidente di Volotea Carlos Munoz: "La Sardegna per noi è importantemente stiamo lavorando per risolvere tutti i problemi". La country manager Valeria Rebasti è entrata nel dettaglio. "Stiamo affrontando - ha spiegato - il tema dei bambini non accompagnati, del trasporto dei radio farmaci, delle barelle e della apertura più estesa del call center. Bisogna considerare che sono servizi che richiedono training e costi aggiuntivi e quindi stiamo facendo delle valutazioni. Alcuni servizi partiranno entro l'inizio dell'anno".