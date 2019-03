Futuro governo regionale. Maria Grazia Salaris: “Avere le giuste competenze e la giusta esperienza per saper ben governare e per dare risposte già nei primi 100 giorni”

La consigliera comunale algherese di Noi con l’Italia: “Sanità, trasporti e soprattutto il mondo agropastorale non possono più attendere”

Di: Antonio Caria

“Solo un anno fa, alle elezioni politiche del 4 Marzo, i cinque stelle passarono come uno tsunami sulla Sardegna. Oggi il centro destra, finalmente, riprende il governo della regione”.

A dirlo è la consigliera comunale algherese di Noi con l’Italia, Maria Grazia Salaris, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook. “L'elettorato – ha aggiunto la Salaris – dimostra di essere esigente e soprattutto pieno di aspettative troppo spesso deluse. La futura squadra di governo dovrà avere le giuste competenze e la giusta esperienza per saper ben governare e per dare risposte già nei primi 100 giorni”.

“Sanità, trasporti e soprattutto il mondo agropastorale non possono più attendere. Gli elettori – ha concluso – ci danno poco tempo perché con il loro voto dimostrano, giustamente, di non avere più troppa pazienza.”