Primarie del Pd: a Thiesi vince Nicola Zingaretti

Il Governatore della Regione Lazio ha ottenuto 71 voti contro i 21 di Maurizio Martina e i 20 di Roberto Giacchetti

Di: Antonio Caria

Nicola Zingaretti vince le primarie per la Segreteria del Partito Democratico, anche per il responso del seggio aperto a Thiesi dove il Governatore della Regione Lazio ha ottenuto 71 voto (23 per la lista “Democratici Sardi per Zingaretti”, 38 per La Sardegna con “Nicola Zingaretti” e 10 per il singolo candidato).

Al secondo si è piazzato Maurizio Martina con 21 voti (“Fianco a Fianco Martina Segretario” 15 voti, “Sardegna con Martina” 2 voti e 4 per il singolo candidato) mentre Roberto Giachetti (lista “Sempre Avanti) ha avuto 20 voti. 112 le schede valide e 1 bianca.