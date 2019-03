Il Governo impugna la finanziaria sarda del 2019. Emiliano Deiana: “I 285 milioni annui sono vita per la Sardegna”

Il Presidente di Anci Sardegna: “Convinto che il Presidente della Regione e la sua maggioranza difenderanno con le unghie e con i denti il diritto dei sardi ad avere quelle risorse”

Di: Antonio Caria

“A poche ore dalla vittoria del Presidente Solinas il Governo Conte impugna la Finanziaria Regionale che considerava, fra le partite manovrabili, i 285 milioni di accantonamenti”.

Lo dichiara il Presidente di Anci Sardegna, Emiliano Deiana che sottolinea il fatto che “Pur essendo considerati contabilmente non erano stati assegnati nella parte della spesa, ma previsti nella parte delle entrate del bilancio: pertanto non ci sarà nessuno scompenso finanziario”.

“La Regione, difatti, – aggiunge Deiana – è forte della sentenza della Corte Costituzionale ha deciso - correttamente a mio avviso - di prevedere le somme nel proprio bilancio. Ora la partita è politica. I 285 milioni annui – rimarca ancora il numero uno di Anci Sardegna – sono vita per la Sardegna e per come è costituito il Bilancio (in gran parte bloccato da spese incomprimibili: sanità su tutte) sono le somme che consentirebbero alla nuova maggioranza di partire col piede giusto aumentando il Fondo Unico degli enti locali, programmando opere pubbliche, finanziando azioni strategiche”

“Sono convinto – prosegue Deiana – che il Presidente della Regione e la sua maggioranza difenderanno con le unghie e con i denti il diritto dei sardi ad avere quelle risorse indispensabili per rilanciare l’economia sarda così come ha stabilito la Corte Costituzionale. Da questo punto di vista è necessario che tutto il sistema istituzionale sardo sia coeso e che non ci siano spazi per i distinguo. In tale contesto – conclude – non mancherà di certo il mio supporto al Presidente della Regione per riconquistare il maltolto”.