Zoffili esulta per vittoria a Capoterra: "La Lega ha lavorato in maniera encomiabile"

Beniamino Garau ha sconfitto al ballottaggio lo sfidante di centrosinistra

Di: Redazione Sardegna Live

"Complimenti e auguri di cuore a Beniamino Garau, nuovo sindaco di Capoterra". Così Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega in Sardegna, celebra la vittoria del centrodestra al ballottaggio per le comunali di Capoterra.

"Un risultato, questo del ballottaggio, che conferma l'andamento positivo di due settimane fa, quando la Lega in Sardegna ha visto crescere sia il numero dei consiglieri comunali che quello dei sindaci da noi sostenuti o a noi vicini - commenta l'esponente del Carroccio -. La Lega di Capoterra ha lavorato in modo encomiabile in questa campagna elettorale ed ha ottenuto un altro risultato storico: per la prima volta, nel Consiglio comunale siederà un consigliere leghista, Gavino Meloni, che saprà rappresentare al meglio le istanze della cittadinanza".

"Ringrazio in particolare il coordinatore cittadino della Lega, Matteo Labó, e quello provinciale, Andrea Piras, con tutti i candidati - prosegue Zoffili -. Sono risultati che ci rendono orgogliosi e che ci spronano a fare ancora di più e ancora meglio, dal Parlamento alla Regione fino alle città e ad ogni più piccolo comune, per il bene dei Sardi e della splendida terra di Sardegna".