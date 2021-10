Di Maio: "Dire no a green pass obbligatorio significa bloccare ripresa"

"Dire no a vaccini significa dire no alla vita. Green pass sta portando fuori il Paese dal tunnel"

Di: Giammaria Lavena

"Dire no al vaccino anti Covid significa dire no alla vita. Dire no al green pass obbligatorio equivale a voler bloccare la ripresa economica". Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che sottolinea come "se oggi in Italia le attività commerciali sono aperte, se i nostri ospedali non sono al collasso, se i numeri dei contagi e delle vittime da Covid sono diminuiti drasticamente è solo grazie al vaccino e al green pass, che stanno portando il Paese fuori dal tunnel".

"Il nostro obiettivo è la piena ripresa, e per questo dobbiamo puntare adesso al 90% dei vaccinati e sfruttare il green pass come chiave per rimanere aperti in sicurezza - prosegue Di Maio -. Un atteggiamento diverso sul green pass ci esporrebbe a effetti quasi sicuramente simili a quelli che si stanno verificando in altri Stati, dove questa misura non viene applicata come in Italia".

"In diversi Paesi all’estero infatti - osserva il ministro - si parla nuovamente di restrizioni, di lockdown, di chiusure delle attività commerciali, di ospedali al collasso. Lo ripeto, non ce lo possiamo permettere, dobbiamo salvare vite umane e continuare a rilanciare l'economia. Dire no al vaccino significa dire no alla vita. Dire no al green pass equivale a voler bloccare la ripresa economica. Siamo un grande Paese e come tale stiamo agendo, seguendo la comunità scientifica. Con visione e programmazione. Andiamo avanti", conclude.