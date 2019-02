Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio presto in Sardegna

Il capo politico del Movimento Cinque Stelle nell’isola per festeggiare l'elezione di sei consiglieri regionali

Di: Antonio Caria

Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, sarà presto in Sardegna per festeggiare l’ingresso in Consiglio regionale di sei rappresentanti pentastellati.

Ad annunciarlo lo stesso vicepresidente del Consiglio al candidato alla presidenza della Regione Francesco Desogus. “Di Maio mi ha chiamato per ringraziare me e tutti i candidati per l’impegno profuso in questa campagna elettorale – così Desogus -. Al di là della delusione per un risultato che si attendeva superiore, c’è la soddisfazione per avere portato per la prima volta in Consiglio sei rappresentanti del Movimento. Per noi si apre dunque una pagina nuova. Ci sono tante sfide che ci attendono e che combatteremo come sempre con coraggio e dalla parte dei cittadini”.

Stamattina invece lo stesso Desogus ha inviato un messaggio di auguri al neo presidente della Regione Christian Solinas. “Mi sono congratulato con lui per la vittoria e ho voluto auguragli buon lavoro – queste le sue parole –, ribadendo la speranza che nella sua azione di governo, oltre ai temi della riforma sanitaria, del lavoro e del riordino enti locali, prevalga il rispetto dell'ambiente e una dovuta attenzione alle zone interne, da tempo abbandonate a se stesse”.