Giovani Imprenditori Confindustria Sardegna: “Giovani, lavoro e impresa siano al centro dell’impegno della nuova legislatura”

“Occorre invece dare sostanza e contenuti agli impegni assunti durante la campagna elettorale”

Di: Antonio Caria

“A nome di tutti i Giovani Imprenditori della Confindustria sarda, desideriamo esprimere le nostre congratulazioni e i nostri auguri al neo-Governatore Solinas”.

Lo si legge in una nota dei Giovani Imprenditori Confindustria Sardegna che rimarcano come “L’importante incarico che egli è chiamato a ricoprire richiede un preciso impegno soprattutto verso le future generazioni sulle quali ricadono responsabilità e problemi”.

“I giovani guardano a questa legislatura con speranza e fiducia – sottolineano –, consapevoli che il loro contributo non possa essere vanificato in iniziative prive di un obiettivo strategico di crescita economica e sociale. La delusione di tali speranze si traduce in una fuga dalla Sardegna, alla ricerca di migliori opportunità in altri paesi”.

“Occorre invece dare sostanza – proseguono – e contenuti agli impegni assunti durante la campagna elettorale affinché le promesse non rimangano lettera morta. “Restituire ai sardi orgoglio e dignità” significa offrire opportunità di lavoro, valorizzare le competenze acquisite e permettere ai giovani di sperimentare creatività e intuizioni”.

“I dati sull’occupazione giovanile – si legge nella nota –, sull’abbandono scolastico, sulla fuga di cervelli sono assai preoccupanti. Ma ancora più preoccupante è l’assenza di strumenti forti in grado di contrastare efficacemente questi fenomeni. Occorre innovare, progettare, creare opportunità per i giovani al fine di acquisire competitività e attrattività verso investimenti e talenti”.

“Occorre riportare l’impresa al centro dell’attenzione della programmazione regionale – aggiungono –, affinché i giovani possano cogliere le opportunità che l’economia offre. Viviamo in un tempo che, mai come oggi, è pieno di possibilità di conoscenza, di formazione, di relazioni commerciali e umane una volta impensabili. Coglierle spetta alle nuove generazioni, a chi vuol fare impresa, a chi vuol mettersi in gioco e realizzare i propri progetti”

“Ma spetta anche a chi deve prendere scelte strategiche, che riguardano tutti. Auspichiamo – concludono – che il nuovo Governo regionale dedichi la dovuta attenzione a questi temi sui quali ci impegniamo a collaborare, consapevoli che la condivisione di obiettivi e strumenti sia la migliore strategia per affrontare la sfida”.