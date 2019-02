Franco Cuccureddu (Sardegna Civica): “Ottenuto un grande consenso, in primis dalla mia città”

Il Sindaco di Castelsardo: “Motivo di orgoglio aver contribuito a costruire questo gruppo”

Di: Antonio Caria

“Ho ottenuto un grande consenso, in primis dalla mia città. Essere di gran lunga il più votato a Castelsardo, vedere crescere notevolmente i consensi rispetto alle precedenti regionali, rappresenta un tangibile apprezzamento per il lavoro svolto ed un attestato di stima, che mi spinge a lavorare con sempre maggiore impegno per la nostra città, anche in vista del prossimo appuntamento elettorale comunale”.

Queste le parole del Sindaco di Castelsardo, Franco Cuccureddu, che ha voluto esprimere il suo pensiero sulla tornata elettorale appena trascorsa attraverso il suo profilo Facebook.

“Il grande risultato ottenuto da Sardegna Civica, oltre 11.600 voti, benché sia un movimento costituito in poche settimane, – ha sottolineato ancora Cuccureddu – ci ha consentito di piazzarci all’ottavo posto su 11 liste della coalizione (superando tre partiti storici) e di ottenere un seggio al Consiglio regionale. Seggio che scatterà nel collegio di Cagliari (ancora non si conosce il nome di chi sarà eletto), per via di complicati calcoli, nonostante sia io il candidato più votato di Sardegna Civica in Sardegna con 1.900 voti (i dati non sono ancora definitivi)”

“Per me è motivo di orgoglio aver contribuito a costruire questo gruppo, formato da persone davvero in gamba, che sono certo potrà togliersi grandi soddisfazioni già nelle prossime comunali, a partire da quelle di Sassari. Ringrazio di cuore – ha concluso – i tanti amici e sostenitori che si sono impegnati a fondo in queste settimane di campagna elettorale”.