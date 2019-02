Gianfranco Satta (Campo Progressista): “La mia voce sarà la vostra voce”

Il Sindaco di Tergu e neo consigliere regionale: “Andremo dritti a portare le nostre istanze direttamente nei punti nevralgici della Regione”

Di: Antonio Caria

“Grazie al contributo di tantissime elettrici ed elettori che hanno voluto riporre in me la loro fiducia, avrò l’onore di sedere tra i banchi del prossimo Consiglio regionale”. A dirlo è Gianfranco Satta in un post su Facebook. “Ringrazio davvero tutte e tutti – ha sottolineato il Sindaco di Tergu –, un gesto di stima che mi rende orgoglioso del lavoro fatto in questi anni e che cercherò di trasferire, attraverso il mio operato, anche nel nuovo ruolo che andrò a ricoprire”.

“L’impegno e i valori che in tutti questi anni ho messo in campo sul territorio e per il territorio li porterò con me – ha rimarcato Satta -. La mia voce sarà la vostra voce, andremo dritti a portare le nostre istanze direttamente nei punti nevralgici della Regione. Ogni territorio, ogni comune, ogni cittadino dovrà sentirsi al centro della nostra Isola”.

“Considero il risultato della mia coalizione, sebbene sconfitta, un buon punto di ripartenza. Un segno di vitalità – ha proseguito il neo consigliere – che andrà coltivato per far rigermogliare quei valori di sinistra progressista che una buona parte della popolazione attende di veder rifiorire”.

“Ringrazio la mia lista Campo Progressista di Sassari, tutti i candidati, tutte le persone che – ha posto l’accento – in questi mesi vi hanno collaborato attivamente. Un ambiente fatto di persone valide e preparate, disponibili, capaci, con una voglia e un modo di agire che guarda oltre gli umori del momento e crede in valori politici fondamentali, non negoziabili”.

“La buona politica – ha concluso – è anche armonia, e Campo Progressista ne è stato un esempio. È per questo che non considero la mia elezione un risultato personale, ma un primo traguardo di squadra”.