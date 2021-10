Comunali, sardi al voto fino alle 15: 24 sindaci già eletti

Urne aperte in 98 Comuni. Affluenza al 45%.

Di: Redazione Sardegna Live

Urne aperte fino alle 15 in 98 Comuni della Sardegna, dove i cittadini sono chiamati al voto per il rinnovo dei Consigli comunali. Alle 23 di ieri, domenica 10 ottobre, secondo i dati del Viminale l’affluenza era del 45,43% (-20% punti rispetto alle precedenti elezioni amministrative, quando però si votava in un'unica giornata).

Occhi puntati sulle tre città con più di 15mila abitanti. A Olbia ha votato il 44,50% degli aventi diritto, a Carbonia il 41,60%, a Capoterra il 41,79%. Eventuali ballottaggi si terranno il 24 e 25 ottobre.

Nello specifico, si vota in tre comuni della Città Metropolitana di Cagliari, 22 della provincia di Nuoro, 16 della provincia di Oristano, 23 della provincia di Sassari, 34 del Sud Sardegna. In 35 comuni l'avversario da battere è il quorum del 40% dei votanti (percentuale abbassata a causa del Covid).

Ad ora risultano eletti i sindaci di 24 Comuni.