Elezioni amministrative: 98 Comuni sardi chiamati al voto

Urne aperte anche a Olbia, Carbonia e Capoterra

Di: Redazione Sardegna Live

Urne aperte dalle 7 alle 23 di domani, 10 ottobre, e dalle 7 alle 15 di lunedì 11 in Sardegna. Saranno chiamati al voto i cittadini di 98 Comuni. Rinviata la tornata elettorale a Gonnoscodina, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu, dove non sono state presentate liste.

Elettori protagonisti in tre comuni della Città Metropolitana di Cagliari, 22 della provincia di Nuoro, 16 della provincia di Oristano, 23 della provincia di Sassari, 34 del Sud Sardegna. In 35 comuni l'avversario da battere sarà il quorum essendo una sola lista in corsa. Si tratta di Barrali, Decimoputzu, Pauli Arbarei, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Selegas, Turri, Villanovaforru, Villaperuccio, Villasalto, Baradili, Bonarcado, Cuglieri, Marrubiu, Nureci, Ruinas, Scano di Montiferro, Salarussa, Tramatza, Baunei, Belvì, Borore, Gadoni, Loculi, Orani, Orosei, Ovodda, Silanus, Talana, Triei, Alà dei Sardi, Ardara, Monteleone Rocca Doria, Muros e Nughedu San Nicolò. Al candidato sindaco basterà ottenere il 50% dei voti più uno.

Particolarmente interessanti le sfide nei comuni con più di15mila abitanti dove, qualora nessun candidato ottenga il 50% più uno dei voti, si andrà al ballottaggio il 24 e 25 ottobre. Si tratta di Capoterra, Carbonia (unico capoluogo al voto) e Olbia.