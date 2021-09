Caso Morisi, Giorgia Meloni: "Notizie utilizzate politicamente, non è normale"

"Per quale ragione certe notizie escono sui giornali a 7 giorni dal voto?

Di: Giammaria Lavena

"Luca Morisi indagato per droga? Certe cose vengono utilizzate politicamente e questo non è normale in uno Stato di diritto". Così Giorgia Meloni, ospite di 'Porta a Porta', parlando del caso Morisi.

"Io parlo della ragione per la quale una notizia viene data ai giornali in questi giorni di campagna elettorale. Questa è una battaglia che faccio da tanti anni. Lo sappiamo tutti", dice la leader FdI.

"Vedere uscire queste notizie a 7 giorni dal voto quando poi il profilo giudiziario della materia, ad oggi, sembra scivoloso, mentre il profilo personale sbattuto sui giornali l'impatto politico ce l'ha".