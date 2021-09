Comunali Siniscola. "GISS" lancia i giovani nella corsa elettorale: "Siamo pronti e preparati"

Il candidato sindaco Marcantonio Farris, 26 anni, suona la carica dei suoi: "Vogliamo dimostrare quanto idee e competenze siano più importanti dell'età. 'Giovani Innovazione e Sviluppo' si propone di portare una politica sensibile e al passo coi tempi"

Di: Giammaria Lavena

Il 10 e 11 ottobre i cittadini di Siniscola, chiamati al voto, dovranno scegliere a chi affidare la guida del Comune per i prossimi cinque anni. Quattro le liste in corsa: l'attuale sindaco Gian Luigi Farris, a caccia del bis con la sua "Orgoglio Siniscola", dovrà superare la concorrenza degli altri candidati. Amos Mulargia guida la lista "Il Bene Comune", Anna Grazia Pau è la candidata scelta da "La Siniscola che vorrei", Marcantonio Farris concorre invece con "Giovani Innovazione Sviluppo Siniscola".

Una novità assoluta nello scenario politico siniscolese è rappresentata da "GISS", lista civica nata da un'idea del candidato sindaco Marcantonio Farris, 26 anni, studente laureato in Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Sassari, con una tesi sul fenomeno dello "spopolamento delle aree urbane della Baronia". Attualmente frequenta il master in "Innovation Management for Sousteinable Tourism", presso l'Università di Olbia.

Una passione, quella per la politica, maturata con gli anni e germogliata a seguito di alcune esperienze in giro per il mondo. L'Erasmus in Spagna e gli studi presso l'Universitat de Valencia, che lo hanno portato poi a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comitato Erasmus di Ateneo, e - dopo la laurea - l'esperienza di lavoro in Grecia per le corporations. L'opportunità di conoscere nuove realtà, di apprenderne le lingue e assimilarne le culture, ha giocato un ruolo decisivo nella crescita e nel pensiero.

Proprio durante il suo periodo in Grecia, ci racconta, ha avuto modo di "viaggiare tra le isole del Mediterraneo" e di studiarne "le realtà socio-culturali ed economiche". Il richiamo della propria Terra e l'esigenza di mettersi in gioco lo hanno riportato a casa, dove ha dato vita a "GISS", una lista di giovani che porti una "ventata di innovazione nel panorama politico locale". Il giovane candidato ci ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto a inserirsi nella corsa elettorale e fornito un quadro delle prospettive di crescita e sviluppo interne.

"GISS - spiega - si propone di apportare una visione di innovazione e progresso all'interno della comunità, una politica al passo coi tempi, che assecondi l'interesse dei cittadini e non trascuri le esigenze del territorio". Peri i ragazzi di GISS è necessaria un'amministrazione "al passo coi tempi, che sia sensibile alle tematiche emergenti e smuova le acque di una politica rimasta socialmente indietro". Il programma elettorale prevede tre fasi: "Obiettivi a breve, medio e lungo termine".

Fra le priorità "la valorizzazione del territorio. Durante le mie esperienze in giro per il mondo - rivela - mi sono accorto quanto qui ci sia da lavorare per far sì che venga espresso appieno il potenziale del nostro patrimonio storico-culturale. Siniscola può vantare, fra le altre cose, le Tombe dei Giganti, le Domus de Janas e i Nuraghes, siti archeologici di rara bellezza abbandonati a loro stessi. Abbiamo effettuato dei sopralluoghi con l'aiuto di droni e pensiamo che, se valorizzati, questi siti potrebbero rappresentare anche un importante indotto per le casse del Comune e creare sbocchi lavorativi per i giovani".

Al centro del progetto l'ecosostenibilità e la tutela dell'ambiante: "La cura delle spiagge a Siniscola è un tema a noi molto caro. Diversi interventi utili a preservare i litorali e far sì che non vengano man mano impoveriti, partendo dall'installazione di docce all'uscita cosicché la sabbia non venga dispersa al di fuori del complesso dunale". Politiche green, ma anche progresso e tecnologia: "Da qui passa una comunicazione nuova e universale, che possa raggiungere i giovani senza però lasciar da parte i più anziani: per rivolgersi alla comunità in modo diretto ed efficiente non si può più trascurare questo aspetto".

I giovani protagonisti della scena politica: è l'obiettivo di Farris, che nella sua lista ha coinvolto ragazze e ragazzi motivati a far bene e portare idee e competenze al servizio dei cittadini: "Siamo sempre stati considerati non all'altezza, ma adesso noi ci sentiamo pronti a scendere in campo. Tanti giovani vanno via, costretti a cercare fortuna altrove. Noi ci siamo chiesti: perché non coinvolgerli al centro di un progetto che li veda protagonisti? Questo ci ha motivato e spinto a metterci in gioco e dimostrare che anche noi valiamo".

"Un progetto comune - racconta ancora - che includa attivamente anche le fasce più anziane della popolazione". Senza dimenticare le persone con handicap e le minoranze sociali: "Nel nostro territorio c'è un'alta percentuale di cittadini diversamente abili: per loro abbiamo in progetto numerose attività e iniziative. Inoltre vogliamo portare avanti una campagna di sensibilizzazione su temi di primo piano, come quello della parità di genere. Vogliamo che ognuno si senta valido e importante, libero di esprimersi e di maturare i propri interessi, senza timore del giudizio altrui".

Infine la promozione della lingua sarda: "Abbiamo una grande responsabilità - sottolinea -, tramandare la nostra lingua alle generazioni future. Vorremmo che anche i più giovani capissero l'importanza di preservare tale patrimonio". Per far sì che ciò accada è necessario coinvolgere la comunità: "Abbiamo in progetto la creazione di corsi, laboratori e rappresentazioni teatrali in Limba, per stimolare l'uso e la pratica comune".

Agli scettici il giovane siniscolese lancia un appello: "L'età è un fattore marginale; vorrei che la gente si concentrasse sulle idee e sulle competenze. Noi le abbiamo maturate durante il nostro percorso e siamo certi di poter offrire alla nostra gente un progetto vincente e convincente".

Nel simbolo, rappresentato da una gallinella, l'essenza stessa della lista: "Nel folklore sardo rimanda al concetto di rinascita, quella che vorremmo per la nostra Siniscola. La benda agli occhi, oltre a richiamare i Quattro Mori, rappresenta le potenzialità non sfruttate per via di una mancata visione strategica, ma che possiamo ancora far emergere. I nostri colori richiamano l'oro del grano, il blu del mare e il verde dei ginepri: la nostra Terra".