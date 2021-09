Commissione Sanità, Mula (Psd'Az): "Nessun blitz. Dopo la Omnibus un vero rimpasto per rilanciare l'azione di Governo"

"Maggioranza compatta. Sarà il presidente Solinas a fare sintesi"

Di: Giammaria Lavena

“La nomina del presidente della commissione Sanità Antonio Mundula è il frutto di un veloce giro di consultazioni che si è rivelato molto efficace, sbloccando una situazione che non poteva restare irrisolta, lasciando ingessato un organo consiliare così importante. Ieri mattina io e il collega Giorgio Oppi ci siamo confrontati approfonditamente e abbiamo concordato sull’urgenza di affrontare la questione. A seguire, ho consultato gli altri colleghi. Ciò che conta è il risultato: finalmente la commissione ha un presidente. Il fatto che sia sfuggito qualche passaggio è solo un malinteso che è già stato chiarito”.

Così il capogruppo del Psd’Az in consiglio regionale Franco Mula, relativamente alla nomina del presidente della commissione sanità e alle indiscrezioni che ne sono seguite. “Non c’è nessuno strappo con la Lega, si va avanti uniti e compatti - prosegue Mula - verso l’approvazione della legge Omnibus. Da lì, ripartiremo con nuova linfa e con il rilancio dell’azione di governo, attraverso un rimpasto vero, non di facciata, in cui, naturalmente, rientreranno anche le presidenze delle commissioni”.

“Tutto andrà rivisto alla luce dei nuovi assetti, ma noi ci atteniamo alle decisioni del presidente Solinas, che farà sintesi. Sarà un segnale importante per i sardi - conclude -, che ci chiedono e si aspettano azioni incisive e risposte concrete”.