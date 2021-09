Conte: "Tutti i partiti prendano posizione chiara su vaccini e green pass"

"Ora è il green pass lo strumento per perseguire la sicurezza sociale e sanitaria del Paese" ha detto l'ex premier

Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos

"Auspico che le forze politiche tutte, anche quelle di opposizione come FdI, prendano posizioni chiare sulla campagna vaccinale. Il vaccino salva le vite, la campagna vaccinale è la ragione per cui appoggiamo e sosteniamo queste ultime misure del governo. Ora è il green pass lo strumento per perseguire la sicurezza sociale e sanitaria del Paese". Lo ha detto Giuseppe Conte a margine di un evento elettorale a San Nicandro, in Puglia.