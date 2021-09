Ruby ter. Lo sfogo di Berlusconi: "In vent'anni 90 processi"

"Mettendo in fila tutte queste udienze si avrebbe un processo infinto, senza soste, neppure a Natale"

Di: Giammaria Lavena

"In oltre vent'anni ho subito ben 90 processi, per un totale di oltre 3.800 udienze e ho dovuto pagare 130 avvocati e 50 consulenti". E' lo sfogo del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, secondo quanto riferito da fonti azzurre.

"Mettendo in fila tutte queste udienze si avrebbe un processo infinto, senza soste, neppure a Natale", ha detto più volte in passato l'ex premier. "Da quando è sceso in campo con Forza Italia - riferiscono dal partito - Berlusconi è alle prese con le aule giudiziarie".

"Dal processo penale Viganò Verzellesi (per il quale il Cav fu iscritto nel registro degli indagati il 28 gennaio del '95 con l'ipotesi di corruzione, poi archiviato nel 2004) alla vicenda Ariosto-Sme, dal caso Mills al processo Mediaset sui diritti tv, fino al Ruby ter", riepilogano.