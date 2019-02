Fortza Paris. Pier Giuseppe Idini coordinatore di Sorso

L’imprenditore è stato nominato nei giorni scorsi

Di: Antonio Caria

Fortza Paris ha un nuovo coordinatore per Sorso: si tratta di Pier Giuseppe Idini. L’imprenditore, incaricato direttamente dal Vicepresidente Antonio Cardin, avrà il compito di strutturare il partito nella città della Romangia creando un coordinamento cittadino, preparare le liste elettorali per il rinnovo del consiglio comunale a maggio e, con l'appoggio e la supervisione del coordinamento provinciale, avviare le trattative per un alleanza che riporti a Sorso un programma di rilancio del suo territorio, del tessuto commerciale e della sua vocazione turistica.