Caso tributi. Passa la mozione della minoranza

Michele Pais (Lega): «Il Sindaco prenda atto che non ha più maggioranza e si dimetta»

Di: Antonio Caria

È stata votata dall'intera opposizione, nella seduta consiliare di ieri (5.2), la mozione presentata dalla Lega con la quale si chiede l’impegno del l'amministrazione all'annullamento delle cartelle pazze, alla revoca dell'affidamento del servizio di accertamento tributario alla Step e alla reiternalizzazione del medesimo servizio, affidandolo alla Secal.

«L'esternalizzazione del servizio di accertamento tributario ad una società privata, prevedendo aggi folli e dando la possibilità ad una società privata di operare senza controlli, – ha dichiarato un soddisfatto Michele Pais – è stata una pazzia a cui va messo immediatamente rimedio».

«È una vittoria della città, dell'opposizione intera e una sconfitta totale dell'amministrazione Bruno. Non basta più il giochetto della convocazione del Consiglio comunale in seconda convocazione – ha aggiunto – per nascondere che il Sindaco di Alghero non abbia più la maggioranza. Ora il Sindaco prenda atto che non ha più la maggioranza e si dimetta oggi stesso».