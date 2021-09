Covid. Verso Cdm domani pomeriggio su estensione green pass

Obbligo green pass anche per dipendenti pubblica amministrazione e settore privato: domani dovrebbe riunirsi il Consiglio dei ministri

Di: Giammaria Lavena - Adnkronos

Il Cdm chiamato a varare l'obbligo di green pass per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e per il settore privato dovrebbe tenersi nel pomeriggio di domani, alle 16.

Il governo, dunque, non dovrebbe rallentare ma tirare dritto, dando il disco verde a un unico provvedimento - per la P.A. e per le imprese private - già domani.