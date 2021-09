Covid, Salvini: "Ho parlato con Draghi, escludo che obbligo vaccinale entri in discussione"

Il leader della Lega afferma che il green pass "non sarà esteso a tutti i lavoratori del pubblico e del privato"

Di: Giammaria Lavena

Il green pass obbligatorio in Italia "non sarà esteso a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, l'obbligo vaccinale non è in discussione".

Matteo Salvini, leader della Lega, si esprime così alla Fiera di Rho, a margine della sua visita al supersalone. "I temi sono stati toccati dal presidente del Consiglio Mario Draghi nell'ultima conferenza stampa e sono al centro del dibattito.

"Ho parlato con il presidente Draghi, non risulta nessuna estensione di green pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato, a differenza di quello che ho letto su qualche giornale e quindi questo mi conforta", dice Salvini.