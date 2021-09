Comune di Alghero, Di Gangi non è più assessore

FdI annuncia la revoca decisa oggi dal sindaco Conoci

Di: Redazione Sardegna Live

Già privato da alcune settimane delle deleghe al Turismo e alla Cultura, da oggi Marco Di Gangi non è più un assessore del Comune di Alghero. A rendere pubblica la revoca decisa dal sindaco Mario Conoci è il partito dello stesso Di Gangi, Fratelli d'Italia.

"Conoci sceglie di rinunciare a un assessore fondamentale per lo spessore della sua squadra amministrativa, un assessore di comprovata competenza e lealtà", è l'annuncio dei meloniani algheresi, che esprimono "ringraziamento e vicinanza a Marco Di Gangi".

Fdi Alghero si dice "orgoglioso dell'operato e del comportamento del suo candidato più votato alle scorse elezioni amministrative". La gratitudine deriva anche dal fatto che "con grande responsabilità, Di Gangi ha contribuito a radicare Fratelli d'Italia in città" e che "non ha esitato a seguire la strada della correttezza, pur nella consapevolezza delle inevitabili ripercussioni".

Il riferimento è alla segnalazione formale con cui l'ex assessore ipotizzava l'incompatibilità di Andrea Delogu, esponente di spicco di Forza Italia, come presidente, amministratore e direttore della Fondazione Alghero. "Non può esistere democrazia fuori dal rispetto delle regole e del bilanciamento dei poteri - conclude FdI - e la difesa di questi principi vuol dire tutelare ogni singolo cittadino". I vertici cittadini del partito annunciano che "discuteremo con Conoci, al quale indicheremo un nuovo nome per rappresentare il partito in giunta".