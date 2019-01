Truzzu e Lampis (Fratelli d’Italia): «Blocchiamo le nomine last minute della sinistra negli assessorati»

I consiglieri regionali: «Il cambiamento non deve essere azzoppato dai burocrati dormienti lasciati in eredità ai sardi da chi non accetta di abbandonare la poltrona»

Di: Antonio Caria

«La sinistra, in vista della prossima sconfitta alle Regionali di febbraio, piazza i suoi uomini all’interno di assessorati ed enti con una serie di nomine last minute. Blocchiamo tutto».

È questa la denuncia di Paolo Truzzu e Gianni Lampis, consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, riguardo diverse «Manifestazioni di interesse, per incarichi dirigenziali in assessorati ed enti pubblici, promosse dalla Giunta Pigliaru».

«Altro che spoil system, altro che democrazia dell’alternanza, la sinistra non crede in Zedda e sa che perdendo la Regione perderà l’unica cosa che le interessa: la gestione del potere», attaccano gli esponenti di Fratelli d’Italia.

«Per questo – proseguono Truzzu e Lampis –, sono già partite una serie di nomine di fine legislatura di direttori di servizi dentro gli assessorati e nelle controllate regionali, come Laore, per continuare a pilotare la macchina pubblica, secondo i propri interessi partigiani, qualsiasi sia il risultato elettorale».

«Si blocchino tutte le nomine e i nuovi incarichi sino a dopo il voto – concludono i due -.Tra meno di un mese i sardi si esprimeranno sull’operato della sinistra in questi anni e il cambiamento non deve essere azzoppato dai burocrati dormienti lasciati in eredità ai sardi da chi non accetta di abbandonare la poltrona».