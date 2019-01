Alghero. Mario Nonne nuovo assessore comunale

A lui le deleghe per il Verde pubblico, decoro urbano, manutenzioni, viabilità rurale e toponomastica

Di: Antonio Caria

Mario Nonne è il nuovo Assessore comunale di Alghero. La firma è arrivata ieri sera al termine della seduta consiliare. Nonne avrà le deleghe al Verde pubblico, decoro urbano, manutenzioni, viabilità rurale e toponomastica.

«Ci attendono quattro mesi di sprint finale, operativi, sul campo, per strada e in campagna, nel centro e nei quartieri, nelle borgate e nelle scuole, nei cantieri e nei giardini,– ha dichiarato il Sindaco Mario Bruno – al fianco degli operai comunali e della in house, dei cantieri Lavoras e dei giardinieri, per continuare a dare il nostro tempo e la nostra energia insieme a tutti i nostri concittadini attivi».

Entrerà in Consiglio, primo dei non eletti nella lista "Per Alghero", il biologo Roberto Barbieri.