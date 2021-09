Continuità territoriale, Orrù (Progressisti): “Cosa stanno aspettando Todde e Solinas?”

“Dal 15 ottobre non si possono più acquistare i biglietti. Già si sapeva”

Di: Redazione Sardegna Live

“Un disastro prevedibile”, così Maria Laura Orrù, consigliera del Gruppo Progressisti in Consiglio regionale, commenta la situazione sulla continuità territoriale. “Ad oggi i voli in continuità da e per la Sardegna sono ancora un’incognita e dal 15 ottobre non si potranno più acquistare i biglietti, mentre il bando sulla continuità territoriale è ancora in stallo”.

“Come ha fatto giustamente notare la Filt Cgil, il Presidente Solinas, appena eletto, decise di bloccare il bando elaborato dalla precedente Giunta con la promessa di pubblicarne uno nuovo entro 12 mesi, ma da allora ci sono state esclusivamente delle proroghe”, sottolinea l’onorevole.

“Ieri – continua Orrù - in IV Commissione, si è dato il via libera allo stanziamento di 15 milioni di euro del bilancio per i ristori da destinare ai gestori degli aeroporti, che hanno subito una grave crisi dovuta alla pandemia. Ma sulla continuità territoriale tutto tace, nonostante i nostri continui appelli”.

“Serve una programmazione seria e concreta – sostiene la consigliera dei Progressisti - perché si sapeva che la nuova società che sarebbe subentrata all’Alitalia non avrebbe potuto ereditare le vecchie tratte della continuità territoriale. Cosa stanno aspettando l’Assessore ai trasporti Todde e il Presidente Solinas? È da un anno che chiediamo di intervenire e trovare una soluzione concreta e applicabile per garantire il diritto alla mobilità dei sardi, ma questa Giunta sardo-leghista continua ad occuparsi di tutto tranne che del bene dei sardi e della Sardegna”.