Sconti sui bus per studenti e famiglie numerose. Truzzu e Lampis (Fdi): «Vinta la nostra battaglia»

Il provvedimento rende attuative le misure previste dalla legge di Bilancio

Di: Antonio Caria

«Agevolazioni sugli abbonamenti dei mezzi pubblici per gli studenti e per le famiglie numerose, arriva la delibera di Giunta dopo la battaglia di Fratelli d’Italia nella scorsa Finanziaria».

I Consiglieri regionali Paolo Truzzu e Gianni Lampis commentano in maniera positiva il provvedimento firmato nei giorni scorsi, che rende attuative le misure previste dalla legge di Bilancio.

Nello specifico, gli studenti di ogni ordine e grado con Isee familiare non superiore a 25mila 500 euro, al momento dell’acquisto dell’abbonamento personale mensile, integrato o annuale per tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ferro e via mare, pagheranno solo il 20% del costo totale e quindi usufruiranno di un abbattimento del prezzo del titolo dell’80%.

La medesima agevolazione sarà riconosciuta anche, a prescindere dal reddito, a partire dal terzo figlio studente appartenete a un nucleo familiare con almeno tre figli studenti. Tutti gli altri aventi diritto con reddito superiore al valore corrispondente Isee di 25mila 500 euro pagheranno il 40% del costo totale dell’abbonamento e quindi usufruiranno di una riduzione pari al 60%.

Per Truzzu «Quella sulle agevolazioni agli studenti e alle famiglie numerose è una battaglia storica di Fratelli d’Italia, in particolare abbiamo chiesto e ottenuto che gli sconti siano concessi subito, al momento dell’acquisto dell’abbonamento, e non come rimborso futuro».

Sulla stessa linea Lampis: «Questo è solo l’inizio, abbiamo in mente quando saremo al governo maggiori agevolazioni e nuove risorse al sistema trasporti, in modo da consentire ai ragazzi, in particolare a quelli dei paesi dell’interno, di utilizzare mezzi pubblici nuovi e in numero adeguato alle loro esigenze».