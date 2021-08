Ristori per gli incendi: nessuna corsia preferenziale in Aula

L’opposizione di centrosinistra non ha accolto la proposta avanzata dalla maggioranza di far entrare la legge omnibus in Aula con la procedura d’urgenza

Di: Redazione Sardegna Live

Seguirà l’iter ordinario nelle competenti commissioni consiliari la proposta di legge sui risarcimenti per i danni degli incendi, i ristori alle imprese in difficoltà per la pandemia e provvedimenti vari di carattere economico e sociale.

L’opposizione di centrosinistra non ha accolto la proposta avanzata dalla maggioranza durante l’odierna seduta della Conferenza dei Capigruppo di far entrare la legge in Aula con la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 102 del Regolamento consiliare. Nei prossimi giorni - con tutta probabilità giovedì 26 agosto - si riunirà la Commissione Bilancio per prendere in carico il provvedimento e assegnare alle altre commissioni l’esame delle parti di loro competenza.

Il testo, composto da ben 33 articoli, contiene una serie di disposizioni per far fronte alle richieste delle popolazioni del Montiferru messe in ginocchio dai devastanti incendi di luglio. All’interno della legge, sono previsti diversi interventi in materia di sanità, lavoro, commercio, cultura e spettacolo. Tra le norme molto attese quella sui ristori alle attività produttive per il calo di reddito dovuto agli effetti negativi del Covid 19 sull’economia sarda.

La Conferenza dei Capigruppo ha infine stabilito il calendario dell’Aula. Il Consiglio si riunirà martedì 7 settembre per il Question Time.