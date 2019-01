Fallimento del Policlinico sassarese. Michele Pais (Lega): «Ennesimo affondo della Giunta Pigliaru, la sanità sarda alla rovina»

Il consigliere comunale algherese: «L’incapacità di questa politica si ripercuote sulla salute dei sardi»

Di: Antonio Caria

«Fioccano le brutte notizie per il Comune di Sassari, dopo la doppia rapina in 24 ore, questa volta gli aspetti negativi di un comune che non fa altro che perdere il suo appeal, vanno a discapito della salute di tutti i sardi, gli elettori si mettano una mano sulla coscienza il prossimo 24 febbraio, la sinistra ha rovinato anche la nostra salute».

Con queste Parole l’attuale consigliere comunale di minoranza del Comune di Alghero Alghero e candidato alle prossimo regionali con la LegaMichele Pais, ha voluto commentare la notizia del fallimento del Policlinico Sassarese.

Il Tribunale di Sassari ha infatti rigettato la richiesta di concordato preventivo accogliendo la richiesta di fallimento proposta a suo tempo dalla Coopservice, società creditrice della struttura sanitaria di viale Italia, ritenendo anche che i debiti della società sono troppo elevati per potere essere sanati con la ventilata cessione d'azienda al gruppo Rusconi. In considerazione del passivo (circa 39 milioni di euro) e dell'attivo (in caso di cessione d'azienda, 6 milioni), nonché del volume di affari. Adesso la società finirà per sei mesi sotto la guida del curatore fallimentare, in attesa della prossima udienza fissata per il prossimo 13 giugno.

«Tutto questo era prevedibile, l’azienda per la tutela della salute ha determinato lo sfascio della sanità – ha dichiarato Pais -. Eppure sono proprio di oggi le dichiarazioni del manager Fulvio Moirano che si permette di dire che la sanità è migliorata da quando è nata l’Ats. Io ritengo che sia una vergogna, le sue dichiarazioni e ciò che abbiamo ereditato dalla Giunta Pigliaru. La notizia di oggi è negativa non solo perché si ripercuote sulla salute dei sardi, ma anche sui 200 posti di lavoro che il Policlinico offriva fino a pochi mesi fa».