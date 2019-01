Sassari. AutodetermiNatzione si prepara alle comunali

Il Coordinamento territoriale: «Dare una svolta alla nostra città»

Di: Antonio Caria

AutodetermiNatzione non perde tempo e inizia già a pensare alle prossime elezioni comunali che si terranno nella prossima primavera.

Uno dei grandi Comuni che dovrà rinnovare il Consiglio comunale sarà Sassari. ed è proprio su questo fronte che inizia a muoversi il coordinamento territoriale che avrà come candidato alla Presidenza della Regione Andrea Murgia che parla già di «Molti segnali: quelli che senza vergogna ritornano o si vendono ad un miglior offerente, quelli che lasciano o si fanno da parte in previsione di candidature ad altre prestigiose poltrone, quelli che aspettano gli “effetti” di altre situazioni».

A loro modo di vedere si tratta di «Solite voci, a volte anche pettegolezzi di parte, che si muovono in queste circostanze, quelle che si lasciano trapelare per tastare il terreno e vedere le reazioni, per cominciare a sentire il polso della città o dei suoi notabili, o anche per stoppare altri, ecc».

«Noi di AutodetermiNatzione – si legge in una nota – , pensiamo sia arrivato il momento di dare una svolta alla nostra città per poter respirare aria nuova ,per vedere facce che non siano espressione dello stesso sistema di potere che ha governato la città di Sassari e non solo, in questi lunghi anni».

«Abbiamo già iniziato – concludono – ad elaborare un programma da cui sviluppare gli argomenti principali di intervento per la nostra città, e nel contempo individuare il profilo che dovrebbe avere la figura del nostro candidato/a Sindaco/a, pertanto il polo dell’AutodetermiNatzione sarà presente alle prossime elezioni Comunali di Sassari, perché questa città possa tornare ad essere viva».