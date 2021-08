Costa: "Estendere obbligo green pass a trasporti pubblici e dipendenti market"

"Hanno la responsabilità di garantire un servizio al paese e a contatto con il pubblico"

Di: Giammaria Lavena

"Sull'obbligatorietà del green pass penso a tutte quelle attività dove c'è da garantire la continuità di un servizio, per esempio gli operatori del trasporto pubblico locale, i dipendenti dei market e dei servizi essenziali, ma anche i dipendenti degli uffici comunali e pubblici dovranno tornare alla normalità e in presenza".

Così all'Ansa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che sottolinea la necessità di estendere l'obbligatorietà di green pass ad alcune professioni particolarmente esposte al contatto con la clientela.

"Hanno la responsabilità di garantire un servizio al paese e a contatto con il pubblico. Non è possibile - conclude l'esponente di Governo - che in alcuni territori siano ancora chiusi e in smart working".