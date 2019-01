Regionali 2019. Deidda (Fdi): «400 militari della "Sassari" non potranno votare. Governo e Regione intervengano per tutelare loro diritto»

Appello del deputato sardo alle Istituzioni nazionali e regionali

Di: Antonio Caria

«Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta e la Regione Sardegna si adoperino per l’apertura di un seggio a Roma per i militari della Brigata Sassari impegnati nell'operazione ‘Strade sicure’ così come avviene per le elezioni nazionali con il seggio Estero».

È questo l’appello lanciato del capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Difesa Salvatore Deidda, che ha voluto ricordare come questo provvedimento interesserebbe «Più di 400 militari sardi che si trovano fuori sede e impossibilitati, dalle esigenze di servizio, a poter sostenere il ritorno nell'Isola per poter adempiere ad un diritto fondamentale: quello del voto».