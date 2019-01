Forestas. Emiliano Deiana risponde all’onorevole Manca (M5S)

Il Presidente di Anci Sardegna: «A me interessa che funzioni a servizio dei comuni e delle comunità»

Di: Antonio Caria

Non si placa la polemica politica sulla vicenda della legge sull’inquadramento del personale di Forestas impugnata dal governo Conte. Stavolta il presidente di Anci Sardegna e Sindaco di Bortigiadas ha risposto alle dichiarazion e del deputato del Movimento Cinque Stelle, Alberto Manca, intervenuto in difesa della scelta fatta dall’esecutivo.

«Anci Sardegna – ha scritto Deiana su Facebook – si occupa della questione relativa al contratto di Forestas dal maggio 2017: ha sempre sottolineato le difficoltà applicative dell’art. 48 della LR 8/16 e ha sempre chiesto una soluzione politica per consentire ai lavoratori di rendere al meglio al servizio dell’agenzia e delle comunità».

«Chi è comparso ultimamente è esattamente l’On.le Manca – ha aggiunto – che di Forestas non si è mai occupato fino a quando il Governo che lui sostiene non ha impugnato la LR 43/18 che mirava a dare una soluzione ai disagi dei lavoratori e dimostrando due cose: o è d’accordo con l’Esecutivo che ha impugnato la legge oppure conta veramente poco o nulla nelle dinamiche politiche in particolare nel rapporto M5S - Lega/Psd’az: i lavoratori di Forestas decideranno su quali ipotesi propendere».

«A me delle polemiche - di cui è maestro l’On.le Manca - non interessa nulla – ha proseguito il numero uno di Anci Sardegna –. Per quanto riguarda il sottoscritto può chiedere informazioni al sindaco del suo paese Giuseppe Mellino o al sindaco di Nughedu San Nicolò Michele Carboni o a quello di Ardara Francesco Dui».

«A me interessa – ha dichiarato Deiana – che Forestas funzioni a servizio dei comuni e delle comunità su:

1. Protezione Civile. In questo contesto si chiede alla Giunta Regionale di assumere una delibera di indirizzo nella quale si specifichi che durante le allerta meteo i dipendenti dell'Agenzia Forestas siano in automatico coordinati dal Sindaco nel cui territorio è prevista una possibile problematica legata al meteo al fine di applicare in maniera puntuale le previsioni dei Piani Comunali e/o intercomunali di Protezione Civile: temporali, rischio frane, esondazioni, neve.

2. Prevenzione antincendio. In funzione di prevenzione antincendio, in applicazione dell'Ordinanza Regionale, si chiede che la Giunta Regionale emani apposita direttiva mettendo a disposizione uomini e mezzi al fine di ripulire le cunette delle strade comunali dalla vegetazione e per intervenire sui terreni di privati che, sanzionati dall'Amministrazione Comunale come inadempienti, non abbiano ottemperato all'Ordinanza Comunale Antincendi. Si valuti anche la possibilità che la Regione attivi un fondo di rotazione a favore dei Comuni che intervengono sui terreni dei privati in adempienti in forma di anticipazione e in attesa di rivalersi sul privato per le spese.

3. Parchi urbani e periurbani In attuazione di progettazioni effettuate a carico dei Comuni l'Agenzia Forestas interviene per la realizzaIone, manutenzione e gestione di parchi urbani e peri-urbani al fine di intensificare la collaborazione istituzionale fra Comuni e Agenzia in contesti di grande visibilità pubblica delle attività dell'Agenzia stessa.

4. Rete sentieristica. L’Agenzia Forestas, all'interno dei propri compendi, gestisce e cura la manutenzione di oltre 5000 km di piste forestali primarie e secondarie e di circa 1000 km di sentieri. Parecchi sono ormai, sul livello delle Unioni di Comuni, i progetti di implementazione della rete sentieristica. Sempre su progettazione delle amministrazioni comunali si deva attivare la realizzazione e la messa a sistema di tale rete tramite il lavoro delle maestranze e dei mezzi di Forestas.

5. Educazione ambientale. Si chiede di attivare percorsi condivisi di educazione ambientale che vedano coinvolti i comuni, le scuole, gli operatori turistici al fine, anche, di valorizzare il lavoro sulla rete sentieristica anche in chiave turistica».

«Il resto delle polemiche – ha rimarcato Deiana – lo lascio all’On.le Manca che, noto, ha già imparato le peggiori tecniche parlamentari: gettare la cosa in rissa per nascondere le proprie inadempienze o la propria sostanziale inutilità in una vicenda così importante per 6.000 lavoratori e le loro famiglie».

«Quando l’On.le Manca vuole verificare documentalmente il fatto che la Stazione Forestale di Bortigiadas sia chiusa da tre anni a causa di una pretestuosa segnalazione sindacale – ha concluso – lo possiamo fare in diretta streaming Quando vuole e dove vuole. A meno che per lui non sia motivo di vanto il fatto di aver concorso a far chiudere una Stazione Forestale in un piccolo paese dove manca anche la Caserma dei Carabinieri».