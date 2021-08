Gianluigi Paragone a Cagliari martedì 17 agosto

In attesa dell'arrivo del Senatore, proseguirà la raccolta firme contro il green pass.

Di: Redazione Sardegna Live

Il Senatore e leader di Italexit Gianluigi Paragone, sarà presente nell'Isola martedì 17 agosto a Cagliari per incontrare la classe dirigente regionale del partito e per un incontro con il pubblico che si terrà alle ore 19 in Piazza Garibaldi.

