Sardi alle urne per le suppletive, seggi aperti a Cagliari e in 7 comuni per la Camera

Oltre a Cagliari, si vota anche a Burcei, Maracalagonis, Monserrato, Quartu, Quartucciu, Sinnai e Villasimius

Di: Redazione Sardegna Live

Seggi aperti dalle sette di stamattina fino alle 23 della sera a Cagliari e in altri sette comuni della provincia (Burcei, Maracalagonis, Monserrato, Quartu, Quartucciu, Sinnai e Villasimius). Alle ore 12 l'affluenza alle urne è del 4,38 %.

Gli elettori (sono circa 240mila gli aventi diritto), sono chiamati ad esprimersi per le suppletive alla Camera. Il voto si è reso necessario dopo le dimissioni di Andrea Mura, il velista sardo eletto deputato, ‘espulso’ dal M5S. Si sfidano per il centrodestra Daniela Noli, Luca Caschili per M5S, Enrico Balletto per CasaPound e Andrea Frailis per il centrosinistra.