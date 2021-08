Centrodestra. Domani incontro Berlusconi-Meloni a Villa Certosa

I leader di Forza Italia e Fratelli d'Italia si incontreranno in Sardegna. Sul tavolo il futuro del centrodestra e il chiarimento sulla vicenda Rai

Di: Giammaria Lavena - Adnkronos

In collegamento telefonico con la festa della Lega di Milano Marittima, Silvio Berlusconi aveva assicurato che presto avrebbe "rimediato'' al torto subito da Fratelli d'Italia sulla Rai. Il Cav non intende lasciare la presidenza della Vigilanza, guidata attualmente dall'azzurro Alberto Barachini, ma è pronto a dare pieno sostegno a Giorgia Meloni per una sorta di compensazione quando ci sarà la prossima tornata delle nomine nell'azienda di viale Mazzini.

Di Rai e non solo, l'ex premier potrebbe parlare con la presidente di Fratelli d'Italia, attesa domani a Villa La Certosa, in Sardegna. Sul tavolo, anche il futuro del centrodestra e il rilancio del Paese di fronte all'emergenza Covid. Giorgia Meloni avrebbe detto ai suoi di aver accettato l’invito di Silvio Berlusconi, non per parlare di poltrone ma per confrontarsi su quali siano le prospettive del centrodestra.

In particolare, la Meloni è intenzionata a capire se l’esperienza di governo con le sinistre dei partiti di centrodestra che fanno parte della maggioranza Draghi sia per loro un'opzione considerata transitoria o ripetibile.