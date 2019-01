Regionali. Solinas, Riformatori: “Doveroso che Arru si sottoponga al giudizio degli elettori”

L’intervento del candidato consigliere regionale dei Riformatori Sardi della provincia di Sassari, Michele Solinas

Di: Alessandro Congia

Luigi Arru, assessore uscente della Giunta Pigliaru, merita il consenso del suo elettorato? Secondo il candidato consigliere della provincia di Sassari, Michele Solinas (Riformatori), l'attuale esponente della Sanità regionale "deve sottoporsi al giudizio di gradimento degli elettori"

Solinas lo scrive a chiare lettere e senza tanti giri di parole: “Per amor di democrazia - dice - è opportuno spendere due parole in difesa delle aspirazioni politiche dell’attuale assessore alla Sanità Luigi Arru. Nessuno se ne abbia a male, ma le tesi da lui addotte contro un certo ostracismo alla sua candidatura in seno ad Pd ed alla coalizione sono assolutamente condivisibili. Condividiamo che sarebbe corretto, da parte sua, sottoporre l’operato “tecnico” di questi cinque anni alla valutazione politica dell’elettorato sardo e testarne il gradimento ed il consenso sulla base della “qualità percepita” della sua riforma sanitaria. Condividiamo la sua indignazione nei confronti di chi ci vorrebbe far credere che siffatta riforma sanitaria sia frutto della concezione teorica di una sola persona e non sia invece la risultanza di una sintesi di maggioranza, peraltro - ha ancora ragione il dott. Arru - approvata a colpi di votazioni in consiglio e non solo dal Pd. Sa bene il dott. Arru che a più riprese siamo intervenuti, e dai banchi dell’opposizione e, personalmente, dal disastrato territorio del Nord Ovest, per definire il nuovo corso della sanità sarda un fallimento, ma ciò non significa che l’ultima parola non spetti ai sardi nel segreto dell’urna elettorale e che questi non ne possano invece ribaltare la valutazione. Siamo pienamente a favore sia del diritto politico dei sardi di giudicare la riforma ed il suo massimo fautore, sia a favore del diritto politico del Dott. Arru di pesare il suo consenso elettorale. Seppur consci del rischio di privare il sistema sanitario regionale per altri cinque anni di un appassionato medico - conclude Michele Solinas - ci auspichiamo che il Partito democratico non finisca per essere così “poco democratico” da negare la candidatura, con chissà quale ostativo pretesto, ad uno dei massimi esponenti della Giunta uscente”