Tour di Salvini in Sardegna: domani a Quartu, Oristano e Alghero

Pais: "La visita del Ministro nella città catalana è prova della grande considerazione che ha nei nostri confronti"

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini arriverà domani, mercoledì 16 gennaio, in Sardegna in vista della doppia scadenza elettorale nell'Isola: il 20 gennaio per le suppletive della Camera e il 24 febbraio per le Regionali.

Il leader della Lega sarà alle ore 12 al mercato cittadino di via della Musica a Quartu Sant’Elena e alle ore 14:15 è atteso a Oristano per un incontro pubblico in Piazza Eleonora d’Arborea. Il suo tour terminerà ad Alghero: l’appuntamento con il Ministro è alle 17 in Piazza Pino Piras, dove sarà accolto dal consigliere comunale e candidato della lega alle Regionali Michele Pais.

“La visita di Matteo Salvini ad Alghero – ha detto lo stesso Pais - è prova della grande considerazione che ha nei nostri confronti, la prova che da Alghero ripartirà il riscatto dell'intero territorio del nord ovest della Sardegna, martoriato dalla sinistra al governo regionale e cittadino”.