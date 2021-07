Staff Giunta. Il Governo decide di non impugnare la legge 107

La legge soprannominata dalle opposizioni in Consiglio regionale sardo "legge poltronificio"

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato ventinove leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Sardegna n. 10 del 21/06/2021, Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della Regione.

La legge 107, soprannominata dalle opposizioni in Consiglio regionale sardo "legge poltronificio", passa dunque indenne la prova del Governo.

Approvata dopo sessanta giorni di scontri duri in Aula, pubblicata poco più di un mese fa sul Bollettino ufficiale della Regione, la legge sugli staff e sulla riorganizzazione della presidenza della Regione ha già prodotto i primi effetti. Il primo è lo spoils system interno da attuare entro i trenta giorni dall'entrata in vigore e costato il posto a cinque direttori generali, Corpo forestale e di vigilanza ambientale, Industria, Enti locali, Turismo, Centrale di Committenza, poi la revoca dei contratti di tutti i giornalisti dell'Ufficio stampa della Giunta e infine la delibera di nomina del segretario generale della Regione.