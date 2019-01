Di Maio a Porto Torres e Sassari, solidarietà ai vigilantes della Secur

Il tour elettorale del vicepremier e capo politico del M5S stamane nell’Isola, in serata l'arrivo a Cagliari

Di: Alessandro Congia

A Sassari Luigi Di Maio ha voluto incontrare in piazza d’Italia i 50 disoccupati del Gruppo Secur, la società di vigilanza che si occupava della sicurezza e del piantonamento nell’ospedale sassarese. Ha dimostrato loro comprensione e solidarietà per una vicenda assurda: 50 padri di famiglia infatti sono in stato di agitazione nel sit in da settimane dopo essere rimasti senza lavoro per il cambio di appalto.

In serata il vice premier penta stellato si recherà a Cagliari, per un evento in piazza San Cosimo assieme al candidato governatore Francesco Desogus (assente quest’ultimo stamane a Cagliari durante il confronto-dibattito nella chiesa di Santa Restituta con gli altri 6 candidati) e a Luca Caschili, candidato alla Camera nelle elezioni suppletive del prossimo 20 gennaio.

A Porto Torres il ministro del Lavoro è arrivato accompagnato dal ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, a fare gli onori di casa il primo cittadino del M5S, Sean Wheeler. Il vicepremier ha poi raggiunto piazza Umberto, per l’inaugurazione dell'iniziativa del "reddito energetico" ideata dall'amministrazione Wheeler. Intanto mercoledì mattina arriverà in Sardegna Matteo Salvini