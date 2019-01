In diretta da Cagliari il confronto tra i candidati alla presidenza della Regione Sardegna

L’appuntamento rientra nelle iniziative promosse in occasione della festa liturgica di Sant’Efisio, data in cui tradizionalmente la Pastorale Sociale e del Lavoro Diocesi di Cagliari promuove una iniziativa di confronto con gli amministratori locali.

Di: Redazione Sardegna Live

Desogus (M5s), Paolo Maninchedda (PdS), Andrea Murgia (Autodeterminazione), Mauro Pili (Sardi Liberi), Ines Pisano (Sardegna di Ines Pisano), Christian Solinas (centrodestra) e Massimo Zedda (centrosinistra)

Assente Francesco Desogus (M5s)

La scelta della chiesa di Santa Restituta si colloca in tale contesto, oltre che per il significato simbolico e storico (per decenni sede della GIOC) per essere attigua alla chiesa di Sant’Efisio e all’interno di un quartiere popolare, nell’ottica dell’attenzione alle periferie cui fa riferimento sovente Papa Francesco