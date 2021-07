Salvini: "Sono rimasto male per le parole di Draghi. Io non voglio imporre nulla"

Il leader della Lega: "Io vaccinato per scelta, ma capisco chi si lamenta del greenpass"

Di: Redazione Sardegna Live

"Ero e resto contrario al green pass. Abbiamo cercato di limitare i danni che sarebbero derivati nel caso di applicazione estensiva (nei bar, sui treni, nei luoghi di lavoro). Avremmo tolto i diritti civili a 30 milioni di persone. Vedremo fra 15 giorni". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista al Corriere della Sera.

Il numero uno del Carroccio, in riferimento alla decisione presa dal premier Draghi sulla certificazione verde, ha commentato: "Il presidente ha fatto questa scelta d’intesa con Speranza. Noi avremmo agito diversamente. Se abbiamo qualcosa da dire lo diciamo a voce alta ma non mettiamo a rischio gli equilibri".

"Draghi è stato molto duro con lei. Ci è rimasto male?", domanda il giornalista Cesare Zapperi. "Sono rimasto stupito negativamente. Ma non voglio commentare le sue parole. Se aveva qualche osservazione da muovermi poteva dirmelo al telefono e non attraverso una conferenza stampa".

Per quanto riguarda il no al green pass, prosegue: "Siamo stati gli unici ad opporsi in Consiglio dei ministri. Non abbiamo i numeri per bloccare la decisione. Abbiamo messo agli atti il nostro dissenso e adesso attendiamo di vedere come si evolverà la situazione. Capisco i tanti che si lamentano. A loro dico di avere fiducia, noi non cambieremo idea e ci batteremo sempre per tutelare la libertà di scelta e per evitare che vengano imposti obblighi (per esempio a scuola) inaccettabili".