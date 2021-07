Covid. Salvini: "Ho fatto vaccino per libera scelta, non perché imposto"

"I vaccini salvano vita, ma nessuno mi convincerà che bisogna farli ai 12enni"

Di: Redazione Sardegna Live

Anche Matteo Salvini si è vaccinato. Lo ha fatto all’indomani dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che stabilisce che dal 6 agosto sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi), oppure di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Il leader della Lega ha fatto oggi la prima dose. Il vaccino "io l'ho fatto non perché me lo ha imposto qualcuno ma per libera scelta". Lo ha detto Matteo Salvini a Macerata.

"I vaccini salvano la vita – ha aggiunto -, invito tutti a mettersi in sicurezza. Non costringo nessuno, ma se qualcuno mi vuole convincere che i bimbi di 12 anni bisogna vaccinarli per andare a scuola non mi convincerà mai".