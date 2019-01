Regionali 2019: scende in campo Pietro Paolo Carta

«Voglio assumermi l’impegno in un immediato futuro per la rinascita Sardegna ed in particolare per il territorio del Nord Ovest»

Di: Antonio Caria

«Bonnanaro ha una grande opportunità di essere rappresentata orgogliosamente, per la prima volta nella sua storia, da un suo compaesano nel "parlamentino sardo". Perciò chiedo a voi tutto il supporto per questa ardua competizione. Se' vinco io sarà una vittoria di tutto il paese».

Con questo post pubblicato su Facebook, Pietro Paolo Carta (noto Pierpaolo) ha annunciato la sua candidatura alle prossime elezioni regionali in programma domenica 24 febbraio, nelle file di Fratelli d’Italia (collegio di Sassari).

Nato a Bonnanaro il 27 giugno del 1961 e residente a Sassari, esercita la libera professione di tributarista e consulente del lavoro. «Ho a cuore i problemi dei sardi – dice Carta – e voglio assumermi l’impegno in un immediato futuro per la rinascita Sardegna ed in particolare per il territorio del Nord Ovest».