Aggressione gazebo Lega, Pd Sardegna: "Condanniamo ogni forma di violenza"

Cani (Pd): "La contrapposizione politica non può degenerare in episodi di violenza"

Di: Giammaria Lavena

"Quanto accaduto ieri sera a Cagliari, dove alcuni militanti della Lega sono stati aggrediti e distrutto un gazebo è un fatto che condanniamo fermamente". Lo afferma, in una nota, il segretario del Pd Sardegna, Emanuele Cani.

"Come sottolineato più volte - prosegue -, il Partito Democratico condanna fermamente ogni forma di violenza. La contrapposizione politica non può degenerare in episodi di violenza".

"A chi ha subito l'aggressione manifestiamo solidarietà. E confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine per l'individuazione dei responsabili", conclude Cani.