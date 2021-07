Tari. Imprese a sindaco Nuoro: "Approvazione regolamento avvenuta senza nostro coinvolgimento"

Tema della discussione anche l'Area Zir di Pratosardo. Organizzazioni imprese a Soddu: "Sottoponiamo alla Sua attenzione la necessità di un incontro urgente"

Di: Giammaria Lavena

"Preg.mo Sig. Sindaco. Premesso che la discussione e la successiva approvazione del nuovo regolamento TARI da parte del Consiglio Comunale nella seduta dello scorso 30 giugno 2021 è avvenuta senza il benché minimo coinvolgimento delle imprese e delle loro organizzazioni di rappresentanza; considerato altresì che, come appreso dalla stampa locale, il tema Regolamento TARI e riduzione delle tariffe a seguito dei trasferimenti statali, è stato nuovamente oggetto di discussione nel Consiglio Comunale di ieri 19 luglio ed anche in questo caso, sebbene richiesto, le organizzazioni datoriali di rappresentanza delle categorie produttive non sono state minimamente coinvolte; Ritenuto altresì che tale momento di condivisione e di confronto con le scriventi Organizzazioni datoriali risulta ancor più pressante anche con riguardo al tema dell’Area ZIR di Pratosardo a seguito della Delibera della Giunta Regionale n° 27/22 del 9/07/2021 che assegna al Comune il termine perentorio di 60 giorni per adottare la delibera consiliare atta a formalizzare la volontà dell’ente comunale di subentrare al Consorzio nella gestione dell’area: decorso tale termine il trasferimento avverrà, entro i successivi 30 giorni, in favore del Consorzio industriale provinciale. Alla luce di quanto esposto, vista la rilevanza delle tematiche evidenziate e con la volontà della massima condivisione nell’interesse esclusivo delle imprese rappresentate, sottoponiamo alla Sua attenzione la necessità di un incontro urgente. In attesa di un cortese riscontro, si porgono i più cordiali saluti".

Così in una nota indirizzata al primo cittadino di Nuoro, Andrea Soddu, il Presidente di Confindustria Sardegna Centrale, Giovanni Bitti; il Presidente Confesercenti Nuoro Ogliastra, Roberto Cadeddu; il Presidente Confcommercio Nuoro Ogliastra, Agostino Cicalò; il Presidente CNA Nuoro, Marco Mele; il Presidente Confartigianato Nuoro Ogliastra, Giuseppe Pireddu; e Il Presidente Consorzio Operatori Pratosardo, Giampiero Pittorra.