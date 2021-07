Autonomie. Pais: "Convenzione va estesa alle isole"

Il presidente del Consiglio regionale ha partecipato a Udine alla presentazione dell'accordo triennale sui temi della specialità e del regionalismo asimmetrico

Di: Redazione Sardegna Live

"I temi dell'autonomismo e della specialità sono cari alla Sardegna. L'iniziativa che oggi viene varata è un modello e andrebbe estesa anche a Sardegna e Sicilia, per evitare che le conquiste storiche che questi territori hanno fatto, con sacrificio e sangue, non vengano sviliti dal centralismo". Lo ha detto oggi a Udine il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Pais, che ha partecipato alla presentazione dell'accordo triennale sui temi della specialità e del regionalismo asimmetrico, sottoscritto da Università degli Studi di Udine, Consigli delle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

"La specialità delle regioni - ha sottolineato - non da intendersi come sempliceautonomia amministrativa e politica, ma come un valore che attiene alla libertà e alla cultura".