Covid. Toccalini (Lega) in Sardegna: "Riaprire subito discoteche con green pass"

Lo afferma il deputato e Coordinatore Federale della Lega Giovani, che in questi giorni sta attraversando la Sardegna con le tappe del tour nazionale di raccolta firme per il referendum sulla giustizia

Di: Redazione Sardegna Live

"Anche discoteche e locali sardi, come quelli di tutta Italia, sono allo stremo. La situazione per imprenditori e proprietari non è più sostenibile. Mentre in tutto il territorio nazionale dilagano feste abusive in spiagge e piazze, senza controlli, le discoteche restano chiuse. Facciamo nostro l’appello degli imprenditori sardi che chiedono riaperture immediate, con l’uso di Green Pass e protocolli dedicati". Lo afferma il deputato della Lega Luca Toccalini, Coordinatore Federale della Lega Giovani, che in questi giorni sta attraversando la Sardegna con le tappe del tour nazionale di raccolta firme per il referendum sulla giustizia proposto da Matteo Salvini. 

"Non si capisce come possano esserci ancora resistenze ingiustificate da chi sta continuando a mettere a repentaglio il destino economico di più di 3mila imprenditori e dei quasi 100mila lavoratori dipendenti del settore del divertimento. Ci sono tutti gli strumenti a disposizione per garantire una riapertura in sicurezza e con le tutele adeguate. Siamo ancora in tempo per salvare la stagione lavorativa: riapriamo le discoteche con controlli e Green Pass" conclude Toccalini.